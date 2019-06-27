В Баткенской области выявлен незаконный ввоз одежды и обуви

В Баткенской области пресечена попытка незаконного ввоза товаров народного потребления. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
По ее данным, таможенники остановили автомобиль «Хундай-Портер». В ходе досмотра машины обнаружены товары народного потребления (женские тапочки, туфли, сланцы, кроссовки, спальные одеяла, постельное белье, полотенца, детские футболки, женские пижамы) общим весом
«На момент остановки водитель не смог представить документы на товары, подтверждающие легальность ввоза на территорию ЕАЭС. Общая стоимость товара оценивается в 764 тысячи 310 сомов. Собранные материалы по факту переданы в прокуратуру Баткенской области», — говорится в сообщении.