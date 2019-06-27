В Баткенской области выявлен незаконный ввоз одежды и обуви

В Баткенской области пресечена попытка незаконного ввоза товаров народного потребления. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, таможенники остановили автомобиль «Хундай-Портер». В ходе досмотра машины обнаружены товары народного потребления (женские тапочки, туфли, сланцы, кроссовки, спальные одеяла, постельное белье, полотенца, детские футболки, женские пижамы) общим весом 885 килограммов .

«На момент остановки водитель не смог представить документы на товары, подтверждающие легальность ввоза на территорию ЕАЭС. Общая стоимость товара оценивается в 764 тысячи 310 сомов. Собранные материалы по факту переданы в прокуратуру Баткенской области», — говорится в сообщении.