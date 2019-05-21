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Происшествия

В Нарыне компания не достроила школу. Задержаны подрядчик и сотрудник УКС

В Нарынской области Кыргызстана сотрудники ГКНБ задержали генерального директора строительной компании и должностное лицо управления капитального строительства. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Госкомитета.

Задержанных подозревают в причинении ущерба государству при строительстве школы в селе Ак-Татыр Джумгальского района.

«17 сентября 2014 года управление капитального строительства по Нарынской области и ОсОО «Авангард-Строй» по итогам тендера заключили договор о строительстве школы на 275 ученических мест. Стоимость проекта составляла 64 миллиона 844 тысячи сомов. Строительство должны были завершить в ноябре 2016 года. Строительная фирма и УКС обязательств не выполнили», — отметили в ГКНБ.

В итоге школу недостроили. Государству причинен ущерб в виде невыполненных работ на 8 миллионов 143 тысячи 716 сомов.

«Генеральный директор компании-подрядчика задержан на два месяца. Должностное лицо УКС отпущен под домашний арест», — сообщили в ГКНБ.
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