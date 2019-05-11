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Происшествия

Тонны нефти попали в судоходный канал в США после столкновения кораблей

Фото из социальных сетей. Повреждения одной из барж после столкновения

Тонны нефтепродуктов попали в воду после столкновения танкера и буксира с нефтяными баржами в США. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Инцидент произошел в Хьюстонском судоходном канале в штате Техас. В результате происшествия одна баржа опрокинулась. Каждая из них перевозила около 25 тысяч тонн нефтепродуктов.

Точных данных о масштабах разлива пока нет. Информация о пострадавших также не поступала. В операциях по ликвидации задействованы сотрудники спасательных служб, ведется мониторинг качества воздуха.
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