Тонны нефти попали в судоходный канал в США после столкновения кораблей

Тонны нефтепродуктов попали в воду после столкновения танкера и буксира с нефтяными баржами в США. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Инцидент произошел в Хьюстонском судоходном канале в штате Техас. В результате происшествия одна баржа опрокинулась. Каждая из них перевозила около 25 тысяч тонн нефтепродуктов.

Точных данных о масштабах разлива пока нет. Информация о пострадавших также не поступала. В операциях по ликвидации задействованы сотрудники спасательных служб, ведется мониторинг качества воздуха.