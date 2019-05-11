Пострадавший при пожаре на нефтебазе в Джалал-Абаде остается в тяжелом состоянии. Об этом 24.kg сообщили в областной клинической больнице.

По данным медиков, в результате возгорания в медучреждение обратилось двое пострадавших. Один из них — пожарный, который получил небольшой ожог лица и шеи. Ему оказали амбулаторную помощь.

«Второму пострадавшему 24 года, у него 50 процентов ожогов тела. Больной в сознании. Состояние стабильно тяжелое, находится в реанимации. Мы проконсультировались с ошскими специалистами. Пациент получает лечение в полном объеме», — рассказали в больнице.