18:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Жители Военно-Антоновки митинговали без разрешения. Организатора оштрафовали

В Бишкеке жители села Военно-Антоновка вышли на митинг к зданию правительства, несмотря на запрет. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Около 20 человек в итоге доставили в ОВД Первомайского района, а после профилактической беседы отпустили.

«Участники акции протеста требовали узаконения земельных участков. Прибывшая на митинг милиция просила митингующих разойтись, поскольку действует запрет на проведение подобных мероприятий. Несмотря на уговоры, люди не послушались. Организатора акции оштрафовали на 3 тысячи сомов», — сообщили в ГУВД.

В социальных сетях появилось видео, где сотрудники милиции зачитали постановление суда, по которому все акции протеста должны проводить в сквере имени М.Горького. Однако митингующие не стали слушать правоохранителей. В итоге между милицией и протестующими произошла словесная перепалка.
Ссылка:
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Митинг против Владимира Путина. У задержанных нашли ружье и деньги
В Бишкеке задержали женщину, призывавшую на митинге убивать китайцев
Жителей Чаткала, избивших милиционеров, водворили в СИЗО
Митинг в Чаткале продолжается. Задержан еще один житель Терек-Сая
В городе Ош задержали сторонников Садыра Жапарова
Адвокаты Текебаева опротестуют решение о мере пресечения в Верховном суде
Дело Текебаева. Его сторонники взяли тайм-аут на проведение митингов
Дело Текебаева. Чекисты не обыскивали багаж лидера «Ата Мекена»
Популярные новости
Мужчина привязал ребенка к&nbsp;машине и&nbsp;протащил его несколько метров в&nbsp;Бишкеке Мужчина привязал ребенка к машине и протащил его несколько метров в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке сотрудники ГКНБ задержали адвоката за&nbsp;вымогательство взятки В Бишкеке сотрудники ГКНБ задержали адвоката за вымогательство взятки
На&nbsp;границе опять конфликт. Жители Воруха разбили стекло машины главы Ак-Сая На границе опять конфликт. Жители Воруха разбили стекло машины главы Ак-Сая
Незаконное освобождение Азиза Батукаева: задержаны врачи, диагностировавшие рак Незаконное освобождение Азиза Батукаева: задержаны врачи, диагностировавшие рак
Бизнес
5&nbsp;причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom 5 причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom
В&nbsp;Бишкеке прошла акция &laquo;Посади деревО!&raquo; В Бишкеке прошла акция «Посади деревО!»
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Новая услуга &laquo;Персональный консьерж&raquo; для держателей карт Visa Gold «Бакай Банк»: Новая услуга «Персональный консьерж» для держателей карт Visa Gold
Оплата картами &laquo;Элкарт&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплата картами «Элкарт» через кошелек «О!Деньги» без комиссии