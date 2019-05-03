Жители Военно-Антоновки митинговали без разрешения. Организатора оштрафовали

В Бишкеке жители села Военно-Антоновка вышли на митинг к зданию правительства, несмотря на запрет. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Около 20 человек в итоге доставили в ОВД Первомайского района, а после профилактической беседы отпустили.

«Участники акции протеста требовали узаконения земельных участков. Прибывшая на митинг милиция просила митингующих разойтись, поскольку действует запрет на проведение подобных мероприятий. Несмотря на уговоры, люди не послушались. Организатора акции оштрафовали на 3 тысячи сомов», — сообщили в ГУВД.

В социальных сетях появилось видео, где сотрудники милиции зачитали постановление суда, по которому все акции протеста должны проводить в сквере имени М.Горького. Однако митингующие не стали слушать правоохранителей. В итоге между милицией и протестующими произошла словесная перепалка.