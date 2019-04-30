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Происшествия

На Украине произошел пожар на АЭС

Фото Facebook. Пожар на Ровенской АЭС

Возгорание трансформатора на Ровенской атомной электростанции (АЭС) на Украине стало причиной отключения ее третьего энергоблока. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

По словам начальника управления информации Ровенской АЭС Петра Кратика, трансформатор загорелся вечером в понедельник. Пожар ликвидировали через час. В тушении участвовали 36 человек и 10 единиц техники.

Радиационный фон в окрестностях АЭС в норме. На электростанции продолжают работать первый и четвертый энергоблоки. Причины возгорания устанавливают.

С третьим энергоблоком Ровенской атомной электростанции (АЭС) возникали проблемы. 18 января его отключили от энергосети из-за неполадок, однако их быстро устранили, отметил ТАСС.
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