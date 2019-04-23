В Кыргызстане за три месяца произошло 766 пожаров

В Кыргызстане за три месяца зарегистрировано 766 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По сравнению с 2018 годом произошло на 181 возгорание меньше.

«В результате пожаров погибли 19 человек, еще 18 пострадали. Из них два ребенка. Пожарные спасли 25 человек и товаро-материальных ценностей на 478 миллионов сомов», — сообщили в МЧС.

Большинство пожаров — 65 процентов — произошло в частном секторе.

«В основном возгорания происходили из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования — 36,8 процента, неосторожного обращения с огнем — 9,9 процента, детских шалостей — 6,3 процента», — пояснили в МЧС.