В Баткене несовершеннолетнего осужденного незаконно содержат в ИВС РОВД. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, приговором суда несовершеннолетний должен содержаться в психиатрической больнице в селе Кызыл-Жар. Однако больше двух недель его содержат в ИВС.

«Начальник ИВС заявил, что несовершеннолетний содержится там, потому что в психиатрической клинике нет свободных мест. Приговор 16-летнему обвиняемому в угоне авто вступил в силу 11 февраля. Жалоба о несоблюдении закона направлена в прокуратуру Баткенского района», — сказал Нурдин Сулайманов.