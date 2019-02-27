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В Баткене несовершеннолетнего осужденного незаконно содержат в ИВС РОВД

В Баткене несовершеннолетнего осужденного незаконно содержат в ИВС РОВД. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, приговором суда несовершеннолетний должен содержаться в психиатрической больнице в селе Кызыл-Жар. Однако больше двух недель его содержат в ИВС.

«Начальник ИВС заявил, что несовершеннолетний содержится там, потому что в психиатрической клинике нет свободных мест. Приговор 16-летнему обвиняемому в угоне авто вступил в силу 11 февраля. Жалоба о несоблюдении закона направлена в прокуратуру Баткенского района», — сказал Нурдин Сулайманов.
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