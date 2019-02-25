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Происшествия

В селе Беловодском водитель насмерть сбил мужчину. Суд отпустил виновника

В селе Беловодском водитель автомобиля Mercedes насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

64-летний А.Н. скончался на месте от множественных ран, переломов нескольких частей тела.

«Милиция установила личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Токмака Н.У. По предварительной версии, сбив мужчину насмерть, он скрылся с места ДТП. Московский районный суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Автомашина водворена на штрафстоянку», —  проинформировали в ГУВД.
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