В селе Беловодском водитель насмерть сбил мужчину. Суд отпустил виновника

В селе Беловодском водитель автомобиля Mercedes насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

64-летний А.Н. скончался на месте от множественных ран, переломов нескольких частей тела.

«Милиция установила личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Токмака Н.У. По предварительной версии, сбив мужчину насмерть, он скрылся с места ДТП. Московский районный суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Автомашина водворена на штрафстоянку», — проинформировали в ГУВД.