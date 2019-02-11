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Происшествия

В Беларуси школьник зарезал учительницу и ученика

Ученик одной из школ города Столбцы Минской области Беларуси напал с ножом на учительницу и трех школьников. Об этом сообщил сайт МВД республики.

В результате от полученных ранений учительница и один из подростков скончались. Еще двое несовершеннолетних доставлены в больницу.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но позже его задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОНа. Для поимки подозреваемого в шести районах Минской области вводили специальный план «Сирена».

Сейчас в школе работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все обстоятельства преступления.
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