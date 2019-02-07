В Аламединском районе член ОПГ ранил ножом собутыльника

В Аламединском районе Чуйской области сотрудники милиции задержали члена ОПГ, ранившего ножом приятеля. Об этом проинформировала пресс-служба МВД.

В дежурную часть района из больницы поступило сообщение о пациенте с ножевыми ранениями. Начато досудебное расследование по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

«Сотрудники милиции задержали подозреваемого, 46-летнего К.Э. По предварительным данным, перед преступлением мужчины распивали спиртные напитки в доме у подозреваемого. Между ними произошла словесная перепалка. Она переросла в конфликт, и хозяин дома нанес тяжкие телесные повреждения собутыльнику. По сведениям УБОП СКМ, подозреваемый состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. Его водворили в СИЗО на два месяца», — прокомментировали в МВД.