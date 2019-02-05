В Чуйской области невестка ранила ножом свекровь и получила условный срок

Аламединский районный суд приговорил женщину, которая порезала ножом свою свекровь, к двум годам условно по статье «Хулиганство».

«В суде потерпевшая заявила, что невестка угрожала и оскорбляла ее. Кроме того, последняя приставила ей нож к горлу. В это время свекровь схватилась за лезвие и стала кричать. Пришли соседи и еле разняли дерущихся женщин. Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшей нанесен легкий вред здоровью», — указано в приговоре.

Чуйский областной и Верховный суды оставили решение первой инстанции в силе.