18:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Чуйской области невестка ранила ножом свекровь и получила условный срок

Аламединский районный суд приговорил женщину, которая порезала ножом свою свекровь, к двум годам условно по статье «Хулиганство».

«В суде потерпевшая заявила, что невестка угрожала и оскорбляла ее. Кроме того, последняя приставила ей нож к горлу. В это время свекровь схватилась за лезвие и стала кричать. Пришли соседи и еле разняли дерущихся женщин. Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшей нанесен легкий вред здоровью», — указано в приговоре.

Чуйский областной и Верховный суды оставили решение первой инстанции в силе.
Ссылка:
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке мужчина ранил ножом участкового милиционера
Поножовщина в Токмаке. Пострадавший сильно болен и требует передать дело в суд
Поножовщина в Чуйской области. Что не поделили пенсионеры, выяснит следствие
В Караколе восьмиклассника ударил ножом его сверстник
В Китае женщина напала на детсад и ранила ножом 14 детей
В отношении раненного подростком мужчины возбудили уголовное дело
Поножовщина в Токмаке. Депутат СДПК объявлен в международный розыск
Отец разыскиваемого депутата СДПК обвинялся в незаконной выдаче паспортов
Поножовщина в Токмаке. Раненный депутатом горкенеша не хочет давать показания
В селе Беш-Кунгей мужчина во время пьянки едва не зарезал собутыльницу
Популярные новости
Погибший под колесами 11-летний мальчик. За&nbsp;рулем авто был сотрудник милиции Погибший под колесами 11-летний мальчик. За рулем авто был сотрудник милиции
В&nbsp;Узгене братья изнасилованной отцом девочки знали о&nbsp;происходящем, но&nbsp;молчали В Узгене братья изнасилованной отцом девочки знали о происходящем, но молчали
В&nbsp;Таласе водитель такси изнасиловал пассажирку. Его отпустили под домашний арест В Таласе водитель такси изнасиловал пассажирку. Его отпустили под домашний арест
Раненный в&nbsp;перестрелке Дастан Бейшенкулов подтвердил родство с&nbsp;депутатом Раненный в перестрелке Дастан Бейшенкулов подтвердил родство с депутатом
Бизнес
Как связаться с&nbsp;MegaCom Как связаться с MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта «Бакай Банк» внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта
О!Store: СКИДКИ 20&nbsp;процентов в&nbsp;честь открытия нового магазина в&nbsp;Таласе О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Новое эксклюзивное роуминг-направление в&nbsp;Крыму от&nbsp;MegaCom Новое эксклюзивное роуминг-направление в Крыму от MegaCom