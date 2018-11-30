В Таиланде слон растоптал автомобиль вместе с водителем

Дикий слон, шедший по дороге местного значения в одном из заповедников на севере Таиланда, растоптал легковой автомобиль вместе с водителем после того, как машина врезалась в его задние ноги, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на местной дороге установлены четко различимые знаки, предупреждающие о выходе слонов на проезжую часть. Водитель автомобиля, по мнению полицейских, мог не обратить внимания на предупреждающие знаки, так как появление слона перед капотом стало для него неожиданностью, и он не успел затормозить.

Автомобиль врезался в задние ноги слона. Рассерженное животное растоптало переднюю часть автомобиля вместе с водителем, который погиб на месте.

Отмечено, что слоны чаще всего передвигаются по дорогам или переходят их ночью, что создает дополнительную опасность ДТП.