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Происшествия

Суд огласил приговор по пожару в автобусе, в котором заживо сгорели 52 человека

Суд Актобе огласил приговор пяти обвиняемым по делу о пожаре в автобусе, в результате которого погибли 52 человека. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

По их данным, водители Нуржан Кыргызбаев, Максат Пернебеков и Барат Танатов получили по пять лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на семь лет.

Суд назвал водителей виновными в нарушении требований пожарной безопасности и правил эксплуатации транспортных средств.

Барат Танатов в суде заявлял, что находился в автобусе в качестве пассажира.

Учредителя компании «Азия транзит сервис» Нурлыбека Тилепбаева и механика предприятия Бахадура Пердебаева суд приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении каждого.

Подсудимые должны выплатить семьям 46 погибших по 2 миллиона тенге (более $5 тысяч) в качестве возмещения морального вреда.

Действия учредителя «Азия транзит сервис» квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях, выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, а также подделка документа. Механику предъявлено обвинение в выпуске в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства.

Отметим, что инцидент произошел 18 января. Автобус, перевозивший граждан Узбекистана, загорелся утром на трассе в Иргизском районе Актюбинской области. Пять человек спаслись, 52 — граждане Узбекистана — погибли на месте. Травмы получил и гражданин Кыргызстана. Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем. По версии следователей, водители для обогрева салона использовали паяльную лампу.
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