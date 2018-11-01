В Караколе восьмиклассника ударил ножом его сверстник

В Караколе ученик восьмого класса пырнул ножом сверстника. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

Инцидент произошел накануне на территории школы.

«Школьники учатся в параллельных классах. После словесной перепалки один мальчик пырнул другого ножом в ногу. Ученику пришлось обратиться в больницу. Получив медицинскую помощь, потерпевший пришел в школу и избил обидчика палкой», - рассказали в МВД.

Возбуждено два уголовных дела по статье «Хулиганство» УК КР. Родители школьников отказываются писать заявление в милицию. Ведется служебное расследование в отношении сотрудника ИДН, допустившего ЧП, сообщили в МВД.