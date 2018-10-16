О подготовке Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду

Постановление Правительства КР от 8 октября 2018 года № 463

О ходе подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

В целях обеспечения стабильного прохождения отраслями экономики и населением Кыргызской Республики осенне-зимнего периода 2018/2019 года, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Министерству образования и науки Кыргызской Республики, Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областях Кыргызской Республики, Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики принять срочные меры по обеспечению готовности котельного и тепломеханического оборудования учреждений, в том числе медицинских, образовательных и социальных, к началу предстоящего отопительного периода 2018/2019 года и обеспечить их безопасную эксплуатацию.

2. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Национальная энергетическая холдинговая компания»:

— совместно с открытыми акционерными обществами «Востокэлектро» и «Ошэлектро» принять меры по недопущению превышения уровней потерь электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года» от 22 мая 2018 года № 249;

— совместно с открытыми акционерными обществами «Северэлектро» и «Электрические станции» в срок до 25 октября 2018 года обеспечить завершение прокладки кабельной линии 110 кВ, подключение к ОРУ-110 кВ ТЭЦ города Бишкек и ввод в эксплуатацию подстанции 110/35/6 кВ «Бишкек»;

— совместно с открытым акционерным обществом «Электрические станции» принять действенные меры по своевременному и качественному выполнению Плана капитального ремонта по Каскаду Токтогульских ГЭС и ТЭЦ города Бишкек.

3. Полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области совместно с Государственным предприятием «Кыргызкомур» при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики обеспечить поставку угля населению и открытие топливных баз и пунктов реализации угля в необходимом количестве, в том числе передвижных, в целях обеспечения доступа к топливу населения, проживающего в труднодоступных местах.

4. Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики пересмотреть цену на топочный мазут, поставляемый открытым акционерным обществом «Кыргызнефтегаз» на ТЭЦ города Ош, с учетом изменения его качественных характеристик, запрашиваемых открытым акционерным обществом «Электрические станции».

5. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Кыргызнефтегаз» совместно с открытым акционерным обществом «Электрические станции»:

— представить Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики обоснование изменения качественных характеристик топочного мазута, поставляемого открытым акционерным обществом «Кыргызнефтегаз» на ТЭЦ города Ош;

— обеспечить поставку топочного мазута на ТЭЦ города Ош в необходимом объеме и в установленные сроки.

6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года» от 22 мая 2018 года № 249 следующие изменения:

— пункт 15 признать утратившим силу;

— приложения 2-11, 13, 14, 15 и 17 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1-14 к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.