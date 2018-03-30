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Подписан указ о роспуске некоторых местных кенешей

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О роспуске некоторых местных кенешей Джалал-Абадской и Чуйской областей Кыргызской Республики и назначении досрочных выборов»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О роспуске некоторых местных кенешей Джалал-Абадской и Чуйской областей Кыргызской Республики и назначении досрочных выборов».

Согласно Указу, в связи с неизбранием глав исполнительных органов местного самоуправления местными кенешами, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, частью 6 статьи 49 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и частью 2 статьи 48 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», постановляется:

1. Принять предложение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и распустить Кара-Жыгачский айылный кенеш Аксыйского района Джалал-Абадской области и Сокулукский айылный кенеш Сокулукского района Чуйской области.

2. Назначить досрочные выборы в вышеуказанные местные кенеши на воскресенье, 13 мая 2018 года.

3. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение досрочных выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4. Правительству Кыргызской Республики:

— выделить необходимые финансовые средства для проведения досрочных выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

— в период подготовки и проведения досрочных выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка.

5. Главам государственных администраций Аксыйского района Джалал-Абадской области и Сокулукского района Чуйской области оказать содействие в работе Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

6. Исполняющим обязанности глав исполнительных органов местного самоуправления принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также материально-технических ценностей вышеуказанных кенешей.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел политики государственного управления и организационно-инспекторской работы Аппарата Президента Кыргызской Республики.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
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