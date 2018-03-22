Об утверждении Временного положения о резервном фонде премьер-министра

Постановление Правительства КР № 132 от 13 марта 2018 года



Об утверждении Временного положения об использовании средств резервного фонда Премьер-министра Кыргызской Республики

В целях рационального использования средств резервного фонда Премьер-министра Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Временное положение об использовании средств резервного фонда Премьер-министра Кыргызской Республики согласно приложению.

2. Установить, что Временное положение об использовании средств резервного фонда Премьер-министра Кыргызской Республики, утвержденное пунктом 1 настоящего постановления, действует до 1 января 2019 года.

3. Министерству финансов Кыргызской Республики в двухмесячный срок в установленном порядке внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Кыргызской Республики», предусматривающий норму о том, что порядок использования средств резервного фонда Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Премьер-министра Кыргызской Республики определяется соответствующими решениями Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Премьер-министра Кыргызской Республики.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного положения об использовании средств резервного фонда Премьер-министра Кыргызской Республики» от 24 февраля 2017 года № 120.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.