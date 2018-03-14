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О внесении изменений в постановление правительства

Постановление Правительства КР № 126 от 12 марта 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики
«Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих процесс инвестирования средств пенсионных накоплений в Кыргызской Республике» от 19 августа 2015 года № 590

В целях организации эффективного инвестирования пенсионных активов, в соответствии со статьей 17 Закона Кыргызской Республики «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в Кыргызской Републике» и со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих процесс инвестирования средств пенсионных накоплений в Кыргызской Республике» от 19 августа 2015 года № 590 следующие изменения:

- приложение 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- приложение 3 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Prilozhenie5.rar

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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