Ратифицировано Соглашение о защите секретной информации в рамках СНГ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о защите секретной информации в рамках Содружества Независимых Государств, подписанного 25 октября 2013 года в городе Минск».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 января 2018 года.

Соглашение о защите секретной информации в рамках Содружества Независимых Государств предусматривает закрепление за органами СНГ прав, обязанностей и ответственности в сфере защиты секретной информации, передаваемой государствами-участниками данной организации.

Соглашением также установлены степени секретности информации, используемой в процессе сотрудничества в рамках СНГ, меры защиты секретной информации и ее передача.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики