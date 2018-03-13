Постановление Правительства КР № 107 от 22 февраля 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об уполномоченных государственных органах по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза» от 27 апреля 2015 года № 260

В целях определения уполномоченных государственных органов по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики

«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об уполномоченных государственных органах по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза» от 27 апреля 2015 года № 260 следующие изменения:

в пункте 1:

— подпункт «а» дополнить абзацами девятнадцатым — двадцать третьим следующего содержания:

«- требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива (ТР ЕАЭС 036/2016);

— об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники (ТР ЕАЭС 037/2016);

— о безопасности аттракционов (ТР ЕАЭС 038/2016);

— о безопасности оборудования для детских игровых площадок (ТР ЕАЭС 042/2017);

— о требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (ТР ЕАЭС 043/2017).»;

— подпункт «б» дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:

«- о требованиях к минеральным удобрениям (ТР ЕАЭС 039/2016);

— о безопасности рыбы и рыбной продукции (ТР ЕАЭС 040/2016), в части эпизоотического благополучия.»;

— подпункт «в» дополнить абзацами семнадцатым-двацатым следующего содержания:

«- на табачную продукцию (ТР ТС 035/2014);

— о безопасности рыбы и рыбной продукции (ТР ЕАЭС 040/2016);

— о безопасности химической продукции (ТР ЕАЭС 041/2017);

— о безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду (ТР ЕАЭС 044/2017).».

2. Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной инспекциии по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики,

Департаменту профилактики заболеваний и государственного

санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики:

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.