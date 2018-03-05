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О внесении изменения в постановление правительства

Постановление Правительства КР № 118 от 1 марта 2018 года

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о форме отчетности банка-участника системы защиты депозитов, представляемой Агентству по защите депозитов Кыргызской Республики» от 25 ноября 2010 года № 297

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)» и статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о форме отчетности банка-участника системы защиты депозитов, представляемой Агентству по защите депозитов Кыргызской Республики» от 25 ноября 2010 года № 297, следующее изменение:

в Инструкции о форме отчетности банка-участника системы защиты депозитов, представляемой Агентству по защите депозитов Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

— пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Сведения по депозитам Правительства, Социального фонда Кыргызской Республики и других государственных органов представляются по форме согласно приложению 3. Дополнительно отдельной строкой внизу указываются остатки на депозитных счетах вышеуказанных государственных органов, отображаемые в тысячах сомов, по состоянию на отчетную дату.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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