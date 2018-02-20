Постановление Правительства КР № 83 от 8 февраля 2018 года
О признании утратившим силу постановления Правительства Кыргызской Республики «О государственной картографо-геодезической службе при Министерстве природных ресурсов Кыргызской Республики» от 19 февраля 2010 года № 107
В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О государственной картографо-геодезической службе при Министерстве природных ресурсов Кыргызской Республики» от 19 февраля 2010 года № 107.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Премьер-министр С.Дж.Исаков