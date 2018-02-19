Об утверждении Устава Проектно-изыскательского института «Кыргыздортранспроект»

Постановление Правительства КР № 63 от 30 января 2018 года



Об утверждении Устава государственного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект» при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики

В соответствии со статьей 87 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Устав государственного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект» при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики согласно приложению.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после официального опубликования.

Премьер-министр