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Об утверждении Устава Проектно-изыскательского института «Кыргыздортранспроект»

Постановление Правительства КР № 63 от 30 января 2018 года

Об утверждении Устава государственного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект» при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики

В соответствии со статьей 87 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Утвердить Устав государственного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект» при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после официального опубликования.

Премьер-министр
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