Об утверждении Устава Проектно-изыскательского института «Кыргыздортранспроект»

Постановление Правительства КР № 63 от 30 января 2018 года
Об утверждении Устава государственного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект» при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики
В соответствии со статьей 87 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Утвердить Устав государственного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект» при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после официального опубликования.
Премьер-министр