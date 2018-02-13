Постановление Правительства КР № 81 от 8 февраля 2018 года
О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Передать в оперативное управление Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики учреждение «Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» как имущественный комплекс с земельным участком площадью 3,087 га, штатной численностью в количестве 31 единицы, финансовыми и материально-техническими средствами.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики» от 3 мая 2013 года № 236 следующее изменение:
схему управления Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О принятии в государственную собственность Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит» от 22 ноября 2013 года № 633 следующие изменения:
— абзац третий пункта 2 признать утратившим силу;
— в пункте 3 слова «Генеральным штабом Вооруженных Сил Кыргызской Республики» заменить словами «Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики»;
— абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, Государственному комитету по делам обороны Кыргызской Республики:».
4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит»» от 30 августа 2016 года № 468 следующие изменения:
в Уставе Национального историко-мемориального комплекса
«Ата-Бейит», утвержденном вышеуказанным постановлением:
— по всему тексту слова «Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызской Республики» в различных падежах заменить словами «Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики»;
— пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Полное юридическое название комплекса «Ата-Бейит»:
— на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы «Ата-Бейит» улуттук мемориалдык-тарыхый комплекси»;
— на официальном языке: «Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.».
5. Генеральному штабу Вооруженных Сил Кыргызской Республики (по согласованию) обеспечить охрану Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит».
6. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить финансирование Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит» при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики в пределах средств, предусмотренных на
2018 год.
7. Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке зарегистрировать право оперативного управления объектом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, за Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций и отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр С.Дж.Исаков