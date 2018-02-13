Постановление Правительства КР № 81 от 8 февраля 2018 года



О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Передать в оперативное управление Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики учреждение «Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» как имущественный комплекс с земельным участком площадью 3,087 га, штатной численностью в количестве 31 единицы, финансовыми и материально-техническими средствами.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики» от 3 мая 2013 года № 236 следующее изменение:

схему управления Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О принятии в государственную собственность Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит» от 22 ноября 2013 года № 633 следующие изменения:

— абзац третий пункта 2 признать утратившим силу;

— в пункте 3 слова «Генеральным штабом Вооруженных Сил Кыргызской Республики» заменить словами «Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики»;

— абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики, Государственному комитету по делам обороны Кыргызской Республики:».

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит»» от 30 августа 2016 года № 468 следующие изменения:

в Уставе Национального историко-мемориального комплекса

«Ата-Бейит», утвержденном вышеуказанным постановлением:

— по всему тексту слова «Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызской Республики» в различных падежах заменить словами «Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики»;

— пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Полное юридическое название комплекса «Ата-Бейит»:

— на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы «Ата-Бейит» улуттук мемориалдык-тарыхый комплекси»;

— на официальном языке: «Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.».

5. Генеральному штабу Вооруженных Сил Кыргызской Республики (по согласованию) обеспечить охрану Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит».

6. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить финансирование Национального историко-мемориального комплекса «Ата-Бейит» при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики в пределах средств, предусмотренных на

2018 год.

7. Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке зарегистрировать право оперативного управления объектом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, за Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций и отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр С.Дж.Исаков