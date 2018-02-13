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О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 80 от 5 февраля 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Базового реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Кыргызской Республики» от 14 января 2015 года № 6

Во исполнение Закона Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Базового реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Кыргызской Республики» от 14 января 2015 года № 6 следующее изменение:

- Базовый реестр муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Кыргызской Республики, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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