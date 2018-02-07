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О передаче в муниципальную собственность Узун-Кырскому айыл окмоту школы

Постановление Правительства КР № 50 от 22 января 2018 года

О передаче в муниципальную собственность Узун-Кырскому айыл окмоту Ысык-Атинского района Чуйской области здания учреждения «Средняя школа имени К.Айдарбекова Ысыкатинского района»

В соответствии c Законом Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке передать в муниципальную собственность Узун-Кырскому айыл окмоту Ысык-Атинского района Чуйской области здание учреждения «Средняя школа имени К.Айдарбекова Ысыкатинского района», расположенное по адресу: Чуйская область, Ысык-Атинский район, Узун-Кырский айылный аймак, село Джер-Казар, ул. Айдарбекова, 11.

2. Рекомендовать Узун-Кырскому айыл окмоту Ысык-Атинского района Чуйской области в установленном порядке:

- принять в муниципальную собственность объект, указанный в пункте 1 настоящего постановления;

- провести государственную перерегистрацию вышеуказанного объекта и обеспечить сохранность и использование его по целевому назначению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел организационной работы и территориального управления Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования. 

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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