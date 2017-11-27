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О переводе земель Ак-Талинского айылного аймака

Постановление Правительства КР № 771 от 24 ноября 2017 года

О переводе земель, расположенных на территории Ак-Талинского айылного аймака Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики

В целях строительства индустриально-торгового-логистического центра, в соответствии со статьей 20 Земельного Кодекса Кыргызской Республики, принимая во внимание постановление Ак-Талинского айылного кенеша Ат-Башинского района Нарынской области от 24 ноября 2016 года № 5, постановление Ак-Талинского айыл окмоту от 10 ноября 2016 года № 7-1, приказ государственной администрации Ат-Башинского района от 8 февраля 2017 года № 28-б, заключение первого заместителя полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области от 29 сентября 2017 года № 03-05/1792, Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Перевести 200 га пастбищ, находящихся в государственной собственности, расположенных в контурах: № 186, № 187, № 188, № 189, № 190, № 191, № 195, № 196 на территории Ак-Талинского айылного аймака Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики, из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения» для строительства индустриально-торгового-логистического центра.

2. Государственной администрации Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской Республики обеспечить:

- внесение соответствующих изменений в земельно-учетную документацию;

- разработку и утверждение градостроительной документации на земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- использование земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, по целевому назначению;

- уплату сумм стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства и упущенной выгоды согласно нормативам, установленным Правительством Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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