Постановление Правительства КР от 19 ноября 2018 года № 533



О переводе земель, расположенных на территории Мадынского айылного аймака Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики, из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли населенных пунктов»

В целях решения социальных вопросов жителей Мадынского айылного аймака Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 20 Земельного кодекса Кыргызской Республики, статьями 6 и 12 Закона Кыргызской Республики «О переводе (трансформации) земельных участков», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», принимая во внимание распоряжение полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Ошской области Кыргызской Республики от 5 июня 2015 года № 370-р, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Перевести 84,30 га земель богарной пашни, находящихся в Государственном фонде сельскохозяйственных угодий в контуре № 921 и 1122, расположенных на территории Мадынского айылного аймака Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики, из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли населенных пунктов» общей площадью для строительства индивидуальных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

2. Государственной администрации Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики обеспечить:

— внесение соответствующие изменения в земельно-учетную документацию;

— разработку и утверждение градостроительной документации земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

— определение источника и порядка финансирования работ при необходимости осуществления выноса либо строительства высоковольтных линий электропередачи;

— использование земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, по целевому назначению.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.