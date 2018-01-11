Почти 400 земельных участков незаконно выделили в пригороде Бишкека

В Пригородном айыл окмоту незаконно выделили почти 400 земельных участков. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.
По его данным, возбуждено уголовное дело в отношении отдельных работников Пригородного айыл окмоту, Управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Аламудунского района и районного Управления по градостроительству и архитектуре по признакам преступлений, предусмотренных статьями 303 (коррупция) и 166 (мошенничество) УК КР.
Установлено, что работники айыл окмоту, внеся ложные сведения в генеральный план застройки жилого массива «Умут», за 2011-2016 годы незаконно предоставили гражданам 291 земельный участок (в том числе для строительства индивидуальных жилых домов).
На этих участках в нарушение строительных норм и правил построили 16 жилых домов, проложили подземные газопроводные трубы.
Участки предоставлены в санитарно-защитной зоне очистных сооружений Бишкека с нарушением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Кроме того, подделанными постановлениями Пригородного айыл окмоту в жилмассиве «Салкын» также незаконно выделили 87 земельных участков, выдав государственные акты о праве частной собственности и разрешительные документы на строительство жилых домов.
Уголовное дело передано в Следственное управление ГКНБ Кыргызской Республики для расследования.