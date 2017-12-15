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Официально

Внесены изменения в некоторые законодательные акты в области землепользования

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в области землепользования».

Закон был принят Жогорку Кенешем 15 ноября 2017 года.

Закон направлен на регулирование земельных правоотношений.

Закон предусматривает нормы, согласно которым земли населенных пунктов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, не могут передаваться в субаренду, а также на территории категории «Земли населенных пунктов» могут находиться другие соответствующие категории земель.

Также законом предусмотрен запрет жильцам многоквартирных домов, электроэнергетическим предприятиям, передавать электроэнергию, предназначенную многоквартирным домам к другим жилым, торговым и промышленным объектам.

Кроме того, законом предусмотрено, что переустройство жилых и нежилых помещений будет определятся архитектурно-строительными, градостроительными нормами, установленными Правительством Кыргызской Республики, так как соответствующие нормы должны регулироваться строительными нормами и правилами (СНиП) и нормативно-техническими документами (НТД) смежных ведомств (Инструкции и Правила МЧС, Минздрава, Минсоцтруда, Госэкотехнадзора, Противопожарной службы, Кыргызстандарта и др.).

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
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