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О признании утратившими силу некоторых решений правительства

Постановление Правительства КР № 49 от 22 января 2018 года

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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