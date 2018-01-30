Постановление Правительства КР № 49 от 22 января 2018 года
О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики
В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Кыргызской Республики согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Премьер-министр С.Дж.Исаков