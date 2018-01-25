Подписан закон о внесении изменений в Земельный кодекс

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Земельный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения»).

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 декабря 2017 года.

Целью данного Закона является создание равных условий между сельскохозяйственными кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при предоставлении в пользование земель сельскохозяйственного назначения, а также преимущественное право покупки продаваемых земельных долей или земельных участков сельскохозяйственного назначения и стимулирования дальнейшего развития кооперативной системы.

Развитие кооперативной системы в республике играет особую роль в укреплении экономического потенциала, конкурентоспособности сельскохозяйственных производителей, улучшении условий хозяйствования, решении проблем обеспечения продовольственной безопасности страны и создании стимулов для роста товарной продукции.

Согласно внесенному изменению, отныне при предоставлении в пользование земель сельскохозяйственного назначения, преимущественное право имеют граждане Кыргызстана, проживающие на территории данного аильного аймака, имеющие земельные участки (пашни) менее 0,10 га на одного члена семьи и проживающие в высокогорных и отдаленных районах, и сельскохозяйственные кооперативы, зарегистрированные и действующие на территории данного аильного аймака.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.