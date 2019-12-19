О новшествах в тепличном производстве рассказали премьер-министру Кыргызстана

Фото пресс-службы правительства КР. Премьер-министру Кыргызстана рассказали о новшествах в тепличном производстве

Во время рабочей поездки в Ошскую область премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев посетил теплицы. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызской Республики.

Как отмечается, главе правительства продемонстрировали технологию выращивания сельскохозяйственных культур и внедряемые в тепличном комплексе новшества производства.

«В селе Интернационал фермеры рассказали премьер-министру о том, что тепличный комплекс, в котором созданы все условия для работы местных жителей, способствовал созданию новых рабочих мест в приграничном районе», — говорится в сообщении.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что поддержка аграриев должна дать мультипликативный эффект и способствовать развитию регионов.

Он отметил, что правительство и в дальнейшем готово поддержать фермеров и найти средства для увеличения объема льготного кредитования крестьян и субъектов экономической деятельности, работающих в сфере сельского хозяйства.

Глава правительства поручил Министерству сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации разработать актуализированный проект развития тепличных хозяйств и совместно с органами местного самоуправления провести переговоры с представителями бизнеса для реализации конкретных проектов.