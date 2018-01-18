Постановление Правительства КР № 28 от 17 января 2018 года



«О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о специальном счете Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики» от 29 января 2016 года № 40»

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о специальном счете Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики» от 29 января 2016 года № 40 следующее изменение:

— в Положении о специальном счете Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, утвержденного вышеуказанным постановлением:

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Средства Специального счета, предназначенные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики для развития минерально-сырьевой базы Кыргызской Республики, используются на:

— финансирование проведения комплекса геолого-поисковых работ

(в том числе аналитических, методических и тематических работ) подведомственными предприятиями;

— финансирование проведения комплекса геологоразведочных работ

(в том числе аналитических, методических и тематических работ) подведомственными предприятиями;

— финансирование проведения гидрогеологических, инженерно-геологических и других специализированных работ подведомственными предприятиями;

— приобретение основных средств для проведения комплекса поисковых, геологоразведочных, гидрогеологических, инженерно-геологических и других специализированных работ для подведомственных предприятий Комитета.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков