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О Государственном комплексном заказнике «Ак-Суу»

Постановление Правительства КР № 14 от 10 января 2018 года

О Государственном комплексном заказнике «Ак-Суу»

В целях сохранения биологического разнообразия и определения границ Государственного комплексного заказника «Ак-Суу», в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об особо охраняемых природных территориях», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1 Утвердить:

- экспликацию земель Государственного комплексного заказника «Ак-Суу» согласно приложению 1;

- описание границ Государственного комплексного заказника «Ак-Суу», согласно приложению 2.

2. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики до 2019 года обеспечить завершение в полном объеме внутрихозяйственного охотустройства в Государственном комплексном заказнике «Ак-Суу».

3. Государственной администрации Московского района Чуйской области внести соответствующие изменения в земельно-учетную документацию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

proekt-postanovleniya-2.rar

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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