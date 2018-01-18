Постановление Правительства КР № 14 от 10 января 2018 года
О Государственном комплексном заказнике «Ак-Суу»
В целях сохранения биологического разнообразия и определения границ Государственного комплексного заказника «Ак-Суу», в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об особо охраняемых природных территориях», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1 Утвердить:
- экспликацию земель Государственного комплексного заказника «Ак-Суу» согласно приложению 1;
- описание границ Государственного комплексного заказника «Ак-Суу», согласно приложению 2.
2. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики до 2019 года обеспечить завершение в полном объеме внутрихозяйственного охотустройства в Государственном комплексном заказнике «Ак-Суу».
3. Государственной администрации Московского района Чуйской области внести соответствующие изменения в земельно-учетную документацию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр С.Дж.Исаков