Постановление Правительства КР № 851 от 30 декабря 2017 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О совершенствовании управления государственными предприятиями» от 22 февраля 2011 года № 62

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, надёжности обслуживания воздушного движения в воздушном пространстве Кыргызской Республики, модернизации аэронавигационного оборудования в аэропортах Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О совершенствовании управления государственными предприятиями» от 22 февраля 2011 года № 62 следующие изменения:

— пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16 Разрешить Государственному предприятию «Кыргызаэронавигация» при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017-2020 годы перечислять 25 процентов чистой прибыли на расчетный счет Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики.

Государственному предприятию «Кыргызаэронавигация» при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики представлять ежегодный отчет в Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики и Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики об использовании 25 процентов чистой прибыли, подлежащей перечислению в республиканский бюджет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017-2020 годы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр С.Дж.Исаков