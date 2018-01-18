Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение «О мерах по усилению роли и ответственности местных органов власти в управлении территориями и разработке соответствующих изменений в законодательство Кыргызской Республики».
Ниже текст распоряжения:
В целях реализации принципов народовластия, совершенствования системных подходов в организации государственного и муниципального управления, обеспечения динамичного развития всех регионов страны, усиления прямой и обратной связи между органами государственной власти и местными сообществами, повышения их взаимной ответственности, руководствуясь статьями 3, 52, 60 и 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляю:
1. Образовать Рабочую группу по совершенствованию законодательства о местных государственных администрациях и местном самоуправлении (далее — Рабочая группа) в составе согласно приложению.
2. Рабочей группе не позднее 1 мая 2018 года разработать и представить предложения по изменению законодательства о местных государственных администрациях и местном самоуправлении, других нормативных правовых актов Кыргызской Республики, предусматривающие значительное усиление роли и ответственности местных государственных администраций и органов местного самоуправления в вопросах управления подведомственными территориями, включая:
— пересмотр существующей модели управления государственными органами по отраслевому принципу, с последовательным переходом к применению элементов территориально-отраслевого принципа;
— наделение глав местных государственных администраций соответствующими кадровыми полномочиями в отношении руководителей территориальных подразделений министерств, государственных комитетов и административных ведомств;
— формирование рациональной системы управления и распоряжения земельными ресурсами государства и местных сообществ, предусматривающей повышение роли и ответственности местных государственных администраций;
— максимальный учет местных особенностей и необходимость укрепления прямой и обратной связи между органами власти и населением;
— четкие и прозрачные процедуры осуществления деятельности местных государственных администраций и органов местного самоуправления, включая твердые регламенты их взаимодействия;
— оптимизацию и повышение эффективности практики финансирования и контроля реализации проектов развития регионов из республиканского бюджета, включая наделение соответствующими полномочиями местных государственных администраций;
— увеличение источников местных бюджетов, с предоставлением органам местного самоуправления полномочий по администрированию доходов местных бюджетов;
— принятие других мер законодательного, организационного и иного характера, направленных на качественное улучшение процессов управления местным развитием с учетом общенародных и государственных интересов, а также усиление роли, полномочий и ответственности местных органов власти.
3. Установить, что Рабочая группа вправе:
— привлекать к своей деятельности специалистов государственных органов и органов местного самоуправления, представителей экспертного сообщества, неправительственных, международных организаций;
— запрашивать и получать от них информацию, необходимую для реализации поставленных задач;
— организовывать конференции, круглые столы и другие мероприятия по обсуждению рассматриваемых вопросов.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Президент Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбеков