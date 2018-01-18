Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение «О мерах по усилению роли и ответственности местных органов власти в управлении территориями и разработке соответствующих изменений в законодательство Кыргызской Республики».

Ниже текст распоряжения:

В целях реализации принципов народовластия, совершенствования системных подходов в организации государственного и муниципального управления, обеспечения динамичного развития всех регионов страны, усиления прямой и обратной связи между органами государственной власти и местными сообществами, повышения их взаимной ответственности, руководствуясь статьями 3, 52, 60 и 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляю:

1. Образовать Рабочую группу по совершенствованию законодательства о местных государственных администрациях и местном самоуправлении (далее — Рабочая группа) в составе согласно приложению.

2. Рабочей группе не позднее 1 мая 2018 года разработать и представить предложения по изменению законодательства о местных государственных администрациях и местном самоуправлении, других нормативных правовых актов Кыргызской Республики, предусматривающие значительное усиление роли и ответственности местных государственных администраций и органов местного самоуправления в вопросах управления подведомственными территориями, включая:

— пересмотр существующей модели управления государственными органами по отраслевому принципу, с последовательным переходом к применению элементов территориально-отраслевого принципа;

— наделение глав местных государственных администраций соответствующими кадровыми полномочиями в отношении руководителей территориальных подразделений министерств, государственных комитетов и административных ведомств;

— формирование рациональной системы управления и распоряжения земельными ресурсами государства и местных сообществ, предусматривающей повышение роли и ответственности местных государственных администраций;

— максимальный учет местных особенностей и необходимость укрепления прямой и обратной связи между органами власти и населением;

— четкие и прозрачные процедуры осуществления деятельности местных государственных администраций и органов местного самоуправления, включая твердые регламенты их взаимодействия;

— оптимизацию и повышение эффективности практики финансирования и контроля реализации проектов развития регионов из республиканского бюджета, включая наделение соответствующими полномочиями местных государственных администраций;

— увеличение источников местных бюджетов, с предоставлением органам местного самоуправления полномочий по администрированию доходов местных бюджетов;

— принятие других мер законодательного, организационного и иного характера, направленных на качественное улучшение процессов управления местным развитием с учетом общенародных и государственных интересов, а также усиление роли, полномочий и ответственности местных органов власти.

3. Установить, что Рабочая группа вправе:

— привлекать к своей деятельности специалистов государственных органов и органов местного самоуправления, представителей экспертного сообщества, неправительственных, международных организаций;

— запрашивать и получать от них информацию, необходимую для реализации поставленных задач;

— организовывать конференции, круглые столы и другие мероприятия по обсуждению рассматриваемых вопросов.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Президент Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбеков