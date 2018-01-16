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Подписано постановление о программе по преодолению ВИЧ-инфекции

Постановление Правительства КР № 852 от 30 декабря 2017 года

Программа Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы 

В целях предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Программу Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы (далее –Программа) согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Программы (далее – План мероприятий) согласно приложению 2;

- бюджет Программы согласно приложению 3;

- матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы согласно приложению 4;

- дорожную карту по переходу на государственное финансирование мероприятий, реализуемых в рамках борьбы с ВИЧ-инфекцией, согласно приложению 5.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам Кыргызской Республики, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления
(по согласованию):

- принять к исполнению План мероприятий;

- в месячный срок разработать и утвердить план действий по реализации Программы;

- ежегодно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство здравоохранения Кыргызской Республики информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

3. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:

- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления;

- ежегодно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики отчет о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной программе по стабилизации эпидемии ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы»
от 29 декабря 2012 года № 867.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

prilozhenie1.rar

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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