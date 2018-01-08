Постановление Правительства КР № 849 от 30 декабря 2017 года



О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики

В соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2017-2018 годы», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Признать утратившими силу:

— пункт 3*1 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников, занятых обслуживанием государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» от 23 января 2008 года № 22;

— пункт 3*2 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда государственных служащих органов прокуратуры Кыргызской Республики» от 18 октября 2013 года № 568;

— пункт 2*1 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников Агентства по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской Республики» от 22 июля 2014 года № 409;

— пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики

«Об условиях оплаты труда работников Центра судебного представительства Правительства Кыргызской Республики» от 24 июля 2014 года № 416;

— пункт 2*1 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики» от 10 ноября 2014 года № 630;

— абзац третий пункта 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников Агентства по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, не относящихся к категории государственных служащих» от 2 апреля 2015 года № 180;

— абзац третий пункта 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников Республиканского специализированного комбината государственного предприятия «Кыргызжилкоммунсоюз» от 6 апреля 2015 года № 196;

— пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики

«Об условиях оплаты труда работников, не относящихся к категории государственных служащих и занятых в государственных учреждениях, включая учреждения, подведомственные государственным органам исполнительной власти» от 6 апреля 2015 года № 197;

— пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики

«Об условиях оплаты труда работников лесного и охотничьего хозяйств, государственных природных заповедников и государственных природных парков» от 7 апреля 2015 года № 201;

— пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики

«Об условиях оплаты труда государственных служащих Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики» от 13 июля 2016 года № 393;

— пункт 5 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики» от 1 марта 2017 года № 131.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания.

Премьер-министр С.Дж.Исаков