Постановление Правительства КР № 823 от 18 декабря 2017 года



Об утверждении Порядка выплаты материального вознаграждения членам Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики, не занимающим государственные должности

В целях реализации части 3 статьи 27 Закона Кыргызской Республики «О Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок выплаты материального вознаграждения членам Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики, не занимающим государственные должности, согласно приложению.

2. Установить, что выплата материального вознаграждения членам Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики, не занимающим государственные должности, производится со дня формирования не менее двух третей состава Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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Премьер-министр С.Дж.Исаков