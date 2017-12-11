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Муса Джаманбаев назначен завсектором протокола отдела внешней политики АП КР

Муса Джаманбаев назначен заведующим сектором протокола отдела внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики

Джаманбаев Муса Мураталиевич назначен заведующим сектором протокола отдела внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал Руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики Алмазбек Усенов.

Муса Джаманбаев родился 20 июня 1978 года. Уроженец Аламединского района Чуйской области.

В 2000 году окончил Бишкекский гуманитарный университет по специальности «Востоковедение и международные экономические отношения».

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2000-2001 гг. секретарь-референт службы государственного протокола Министерства иностранных дел КР;

2001-2003 гг. атташе службы государственного протокола Министерства иностранных дел КР;

2003-2007 гг. референт протокола Премьер-министра, Аппарат Премьер-министра КР;

2007-2007 гг. руководитель службы протокола Премьер-министра, Аппарата Правительства КР;

2007-2009 гг. помощник — руководитель службы протокола Премьер-министра, Аппарата Правительства КР;

2009-2010 гг. заместитель руководителя службы международного сотрудничества и протокола Аппарата Правительства КР;

2010 году эксперт отдела международных связей Аппарата Временного Правительства КР;

2011-2017 гг. заместитель заведующего отделом международных связей и протокола, руководитель службы протокола и паспортно-визового обеспечения Аппарата Жогорку Кенеша КР.
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