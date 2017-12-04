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Официально

Внесены изменения в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием конституционных законов Кыргызской Республики «О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О военном положении» от 20 мая 2015 года № 106 и «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 14 июля 2015 года № 163».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 19 октября 2017 года.

Целью данного Закона является приведение ряда законов в соответствие с положениями конституционных законов Кыргызской Республики:

«О внесении изменений в конституционный Закон Кыргызской Республики «О военном положении» от 20 мая 2015 года № 106;
«О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 14 июля 2015 года № 163.

Положения принятого Закона предусматривают:

— внесение изменений редакционного характера в тексты на государственном языке некоторых законодательных актов Кыргызской Республики, а именно замена слов «аскердик абал» на слова «согуштук абал»;

— редакционную поправку в частях 2 и 3 статьи 21 Закона Кыргызской Республики «Об обороне и Вооруженных Силах Кыргызской Республики» на официальном языке.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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