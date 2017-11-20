Постановление Правительства КР № 749 от 17 ноября 2017 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года № 735

В соответствии со статьей 287 Налогового кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года № 735 следующие изменения:

в пункте 3:

- абзацы четвертый-десятый изложить в следующей редакции:

«- крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы, классифицируемые в товарных позициях ТН ВЭД 220840, 220850, в размере 70 сом/литр;

- виноматериалы, классифицируемые в товарных позициях ТН ВЭД 220430, в размере 4 сом/литр;

- вина, классифицируемые в товарных позициях ТН ВЭД 2204 (кроме 220410 и 220430), 2205, 2206, в размере 12 сом/литр;

- пиво, расфасованное и нефасованное, классифицируемое в товарной позиции ТН ВЭД 2203, в размере 17 сом/литр;

- слабоалкогольные напитки, классифицируемые в товарной позиции ТН ВЭД 220890, в размере 70 сом/литр;

- коньяки (кроме коньячного спирта), классифицируемые в товарных позициях ТН ВЭД 2208201200-2208202900, 2208206200-2208208900, в размере 52 сом/литр;

- вина игристые, включая шампанское, классифицируемые в товарной позиции ТН ВЭД 220410, в размере 45 сом/литр;»;

- в абзаце семнадцатом слова и цифры «товарных позициях ТН ВЭД 2208906901, 2208906909» заменить словами и цифрами «товарной позиции ТН ВЭД 220890».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.