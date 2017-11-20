Постановление Правительства КР № 748 от 17 ноября 2017 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О дальнейших мерах по совершенствованию национальной системы экспортного контроля в Кыргызской Республике» от 27 октября 2010 года № 257

В целях совершенствования системы экспортного контроля в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О дальнейших мерах по совершенствованию национальной системы экспортного контроля в Кыргызской Республике» от 27 октября 2010 года № 257 следующие изменения:

в преамбуле слова «О ратификации Соглашения о едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества, подписанного 28 октября 2003 года в городе Москва» от 22 декабря 2005 года» заменить словами «Об экспортном контроле»;

в Положении о порядке осуществления экспортного контроля за контролируемой продукцией в Кыргызской Республике, утвержденном вышеназванным постановлением:

- по всему тексту слова «Министерство обороны» и «Министерство сельского хозяйства и мелиорации» в различных падежах заменить словами «Государственный комитет по делам обороны» и «Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации» в соответствующих падежах;

- в пункте 1.1. слова «О лицензировании» заменить словами «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;

- пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Контролируемая продукция при перемещении по территории и через Государственную границу Кыргызской Республики подлежит государственному контролю в соответствии с порядком, установленным законодательством Кыргызской Республики об экспортном контроле.»;

- в пункте 1.7:

абзацы второй — четвертый изложить в следующей редакции:

«импорт — ввоз контролируемых товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, на территорию Кыргызской Республики из-за границы без обязательства об обратном вывозе;

экспорт — вывоз контролируемых товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, с территории Кыргызской Республики за границу, без обязательства об обратном ввозе. Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром Государственной границы Кыргызской Республики, предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности. К экспорту товаров приравниваются отдельные коммерческие операции без вывоза с территории Кыргызской Республики за границу, в частности при закупке иностранным лицом товара у гражданина Кыргызской Республики и передаче его другому гражданину Кыргызской Республики для переработки и последующего вывоза переработанного товара за границу. К экспорту также приравнивается передача за пределы Кыргызской Республики технологий с помощью технических средств с использованием информационно-коммуникационных технологий;

реэкспорт — вывоз контролируемой продукции, произведенной за пределами Кыргызской Республики и ранее ввезенной на территорию Кыргызской Республики;»;

- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«брокерская деятельность – оказание услуг по совершению сделок купли-продажи, поставке контролируемой продукции, а также по ведению переговоров, подготовке контрактов или организации передачи контролируемых товаров, включая финансовые и транспортные услуги;»;

дополнить абзацами тринадцатым — шестнадцатым следующего содержания:

«внутрифирменная программа экспортного контроля – мероприятия организационного, административного, информационного и иного характера, осуществляемые предприятиями и организациями в целях соблюдения правил экспортного контроля;

услуги – деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, включая брокерскую деятельность, техническую помощь и транспортировку;

техническая помощь — оказание технической поддержки, связанной с контролируемыми товарами и технологиями;

технология – научно-техническая информация и другие результаты интеллектуальной деятельности (права на них), выраженные в форме моделей, прототипов, чертежей, диаграмм, проектов, инструкций, программных продуктов либо в неосязаемой форме – обучение, техническое обеспечение (обслуживание) и которые требуются для разработки, производства или использования товара.»;

- в пункте 2.4:

в абзацах третьем – пятом слова «Министерство иностранных дел Кыргызской Республики (при экспорте),» исключить;

в абзаце шестом слова «Министерство иностранных дел (при экспорте),» исключить;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики, Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики» (по взрывчатым веществам) — по товарам и технологиям двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники.»;

- пункт 2.5. дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Ответственность за достоверность сведений, представляемых в заявлении, несет заявитель.»;

- абзац шестой пункта 2.7 изложить в следующей редакции:

«- сертификат происхождения товара по форме СТ-1 и его копия (при экспорте и реэкспорте контролируемой продукции) либо документ, подтверждающий происхождение товара, и его копия (при импорте контролируемой продукции);»;

- в пункте 2.10:

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

«- наличие обстоятельств, противоречащих международным обязательствам Кыргызской Республики по нераспространению оружия массового поражения, средств его доставки, в области экспортного контроля, а также санкциям, принятым Советом Безопасности ООН;

- наличие обстоятельств, противоречащих интересам внешней политики, национальной обороне и безопасности Кыргызской Республики;»;

дополнить абзацами десятым — пятнадцатым следующего содержания:

«- проводимая экспортно-импортная операция товаров (работ и услуг), которая ставит под угрозу международную безопасность, региональную стабильность или способствует террористическим актам;

- проводимая экспортно-импортная операция товаров (работ и услуг), которая содействует повышению напряженности или вооруженному конфликту в стране назначения;

- проводимая экспортно-импортная операция товаров (работ и услуг), которая характеризуется высоким риском переадресации контролируемых товаров неуполномоченному конечному пользователю или для конечного использования;

- контролируемые товары, подлежащие сделке, являются изъятыми или находятся под арестом;

- привлечение заявителя за последние 5 лет к ответственности за нарушение законодательства в сфере экспортного контроля, а также законодательства в сфере национальной безопасности;

- уголовное преследование, инициированное в отношении заявителя, в связи с нарушением законодательства в сфере экспортного контроля, а также законодательства в сфере национальной безопасности.»;

- дополнить пунктами 2.10.1 – 2.10.13 следующего содержания:

«2.10.1 В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» внешнеэкономические сделки, предусматривающие экспорт, импорт и реэкспорт контролируемой продукции, подлежат государственной экспертизе, которая проводится уполномоченными государственными органами, указанными в пунктах 2.3 и 2.4. настоящего Положения.

2.10.2 Уполномоченные государственные органы осуществляют комплекс мер по проверке, анализу документов и информации, имеющих отношение к внешнеэкономическим сделкам с контролируемой продукцией в целях определения ее соответствия международным обязательствам Кыргызской Республики, ее государственным интересам и требованиям экологической безопасности.

2.10.3 При проведении государственной экспертизы проводится проверка:

- наличия документов, предъявляемых заявителем, в соответствии с законодательством в сфере экспортного контроля;

- соответствия заявленных для получения лицензии данных с представленными документами;

- достоверности представленных документов;

- происхождения заявленного товара;

- подтверждения права собственности на вывозимый товар;

- наличия, в соответствии с законодательством в сфере лицензионно-разрешительной деятельности, всех разрешительных документов, выдаваемых уполномоченными государственными органами на право осуществления деятельности с заявленной продукцией (в зависимости от вида ввозимой/вывозимой продукции).

При необходимости к государственной экспертизе представленных документов привлекаются независимые эксперты, специалисты отраслевых государственных органов Кыргызской Республики.

2.10.4 Министерство экономики Кыргызской Республики и государственные органы-эксперты осуществляют государственную экспертизу внешнеэкономических сделок в соответствии с требованиями пункта 2.10.3 настоящего Положения в рамках своих полномочий.

2.10.5 На основании результатов проведенной государственной экспертизы документов государственные органы-эксперты направляют в Министерство экономики Кыргызской Республики заключение о возможности экспорта, импорта и реэкспорта товара (работы и услуги).

2.10.6 При принятии решения о возможности выдачи лицензии на экспорт или импорт контролируемых товаров Министерство экономики Кыргызской Республики руководствуется результатами проведенной государственной экспертизы документов и заключений государственных органов – экспертов.

2.10.7 Министерство экономики Кыргызской Республики принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации документов, необходимых для ее получения.

2.10.8 Государственные органы-эксперты выдают заключение не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

2.10.9 Лицензия выдается на срок не более одного календарного года. Срок действия разовой лицензии ограничивается сроком действия внешнеторгового контракта (договора) или сроком действия документа, являющегося основанием для выдачи лицензии.

2.10.10 По письменному обращению заявителя срок действия лицензии может быть продлен на срок, необходимый для завершения выполнения заявителем своих обязательств по внешнеэкономической сделке, но не более чем на один календарный год.

Срок действия лицензии может продлеваться не более одного раза. Процедура продления лицензии осуществляется в период ее действия.

2.10.11 Заявление о продлении лицензии подается заявителем в Министерство экономики Кыргызской Республики в произвольной форме с приложением следующих документов:

- копия внешнеторгового контракта (договора) или копия иного документа, подтверждающего намерения сторон;

- копии товарно-транспортных накладных, отгрузочных документов и таможенные декларации;

- информация о продлении сроков выполнения внешнеторговых операций с товаром (при необходимости).

2.10.12 При изменении основных условий и обстоятельств внешнеторгового контракта (договора) выданная лицензия подлежит переоформлению через государственный орган, выдавший лицензию.

2.10.13 Переоформление и продление лицензии осуществляется государственным органом, выдавшим лицензию, в течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления.»;

- дополнить пунктами 2.13. и 2.14. следующего содержания:

«2.13. В целях формирования на предприятиях (в организациях) механизма проверок для обеспечения правомерности внешнеторговых сделок и облегчения выполнения процедур, связанных с получением лицензии, хозяйствующие субъекты создают внутрифирменные программы экспортного контроля.

2.14. Организациям, создавшим внутрифирменные программы экспортного контроля, лицензия выдается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, необходимых для ее получения.»;

- пункт 10.4. изложить в следующей редакции:

«10.4. Министерство экономики Кыргызской Республики в течение

10 рабочих дней с даты получения запроса принимает решение о выдаче либо отказе в выдаче разрешения на передачу продукции и информирует об этом заявителя.»;

- пункт 10.5. после слов «в течение 10» дополнить словом «рабочих»;

- дополнить пунктом 10.6. следующего содержания:

«10.6. Организация, которая осуществляет передачу контролируемых товаров внутри страны, должна уведомлять организацию, которая их получает, о том, что эти товары подлежат государственному контролю, и предоставляет этой организации документы, касающиеся указанных объектов экспортного контроля.»;

- дополнить пунктами 12.3. и 12.4. следующего содержания:

«12.3. Участники ВЭД обязаны в течение 5 лет после завершения ВЭД с контролируемой продукцией хранить документацию со сведениями об объектах экспортного контроля (контрактные документы, счета, товарно-транспортные накладные, отгрузочные документы, таможенные декларации и т.д.; оперативные документы, находящиеся в производстве; досье на компании контрагентов и их представителей).

12.4. Участники ВЭД обязаны предоставлять документы и информацию, необходимые для целей экспортного контроля, в Министерство экономики Кыргызской Республики или другой уполномоченный орган при получении от них запроса.»;

- пункт 13.1. изложить в следующей редакции:

«13.1. Для обеспечения выполнения мероприятий, связанных с экспортным контролем в отношении контролируемой продукции:

Министерство экономики Кыргызской Республики осуществляет учет и контроль исполнения выданных лицензий, других документов, связанных с перемещением через Государственную границу Кыргызской Республики контролируемой продукции.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики:

- направляет запрос по дипломатическим каналам информации об использовании иностранными участниками ВЭД контролируемой продукции в заявленных целях в соответствии с сертификатом конечного пользователя и проверку его подлинности;

- оказывает содействие уполномоченным органам Кыргызской Республики в вопросах выявления фактов нарушений иностранными юридическими и физическими лицами законодательства в сфере экспортного контроля;

- оказывает содействие уполномоченным органам Кыргызской Республики в поддержке коммуникаций с органами иностранных государств и международных организаций по вопросам, относящимся к контролируемым товарам (при необходимости);

- осуществляет подготовку предложений по анализу безопасности экспортных поставок контролируемой продукции в Кыргызскую Республику, и региональной стабильности в целом (при необходимости).

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики:

- осуществляет государственное регулирование защиты национальных интересов и безопасности государства в процессе осуществления ВЭД субъектами хозяйственной и внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики и иностранными юридическими и физическими лицами;

- осуществляет контроль за соблюдением режима секретности и соблюдения требований по обеспечению информационной безопасности при реализации ВЭД;

- осуществляет руководство и координацию оперативно-розыскных действий при расследовании нарушений, связанных с предоставлением услуг и электронными передачами контролируемых программных обеспечений и технологий при осуществлении ВЭД;

- вносит предложения при анализе аспектов предлагаемых сделок, имеющих отношение к национальной безопасности;

- проводит экспертизы и оценки рисков, связанных с передачей товаров неуполномоченным конечным пользователям;

- принимает участие в проверках соблюдения организациями правил экспортного контроля (при необходимости).

Государственная пограничная служба Кыргызской Республики обеспечивает пресечение перемещения физических лиц, осуществляющих несанкционированное перемещение контролируемой продукции или предоставление контролируемых услуг через Государственную границу Кыргызской Республики.

Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики:

- вносит предложения при анализе условий, обстоятельств и сторон предлагаемых сделок в сфере обороны;

- оказывает помощь в классификации наименований контролируемой продукции на предмет использования для обычного вооружения или в военных целях;

- оказывает содействие в проведении экспертизы и оценки рисков товаров, применяемых в военных целях и повторном изготовлении, не включенных в Национальный контрольный список Кыргызской Республики;

- принимает участие в проверках соблюдения организациями правил экспортного контроля (при необходимости).

Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики осуществляет таможенный контроль и проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров (контролируемой продукции), в соответствии с законодательством в сфере таможенного дела.»;

- в пункте 13.2 слова «(кроме Министерства иностранных дел Кыргызской Республики),» исключить;

- дополнить главами 14, 15 и 16 следующего содержания:

«14. Внесение изменений в Национальный контрольный список Кыргызской Республики

14.1. Национальный контрольный список Кыргызской Республики обновляется в соответствии с изменениями в контрольных списках международных режимов экспортного контроля.

14.2. Обновление Национального контрольного списка Кыргызской Республики осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в течение двух лет с момента последнего его обновления.

14.3. Министерство экономики Кыргызской Республики осуществляет постоянную работу по сбору информации об изменениях в контрольных списках международных режимов экспортного контроля, в соответствии с которым разрабатывает и в установленном порядке инициирует проект решения Правительства Кыргызской Республики об обновлении Национального контрольного списка Кыргызской Республики.

15. Всеобъемлющий контроль

15.1. Участникам ВЭД запрещается заключение внешнеэкономических сделок с товарами, технологиями, программным обеспечением, результатами интеллектуальной творческой деятельности, работами, услугами или участвовать в них любым иным образом в случае, если им известно, что данная продукция и результаты интеллектуальной творческой деятельности, работы, услуги, будут использованы иностранным государством либо иностранными юридическими, физическими лицами для целей создания, производства или использования оружия массового поражения и средств доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов.

15.2. Участники ВЭД обязаны получить в установленном порядке лицензию и/или разрешение Министерства экономики Кыргызской Республики на осуществление внешнеэкономических сделок с товарами, технологиями, программным обеспечением, результатами интеллектуальной творческой деятельности, работами, услугами, не подпадающими под действие пунктов 1.1. и 1.7. настоящего Положения, в тех случаях, когда:

- они были информированы Министерством экономики Кыргызской Республики или иным государственным органом Кыргызской Республики о том, что данная продукция и результаты интеллектуальной творческой деятельности могут быть использованы в целях, указанных в пункте 15.1. настоящего Положения;

- они имеют основание предполагать, что данная продукция и результаты интеллектуальной творческой деятельности могут быть использованы в целях, указанных в пункте 15.1. настоящего Положения.

16. Право доступа к информации

Государственные органы, осуществляющие полномочия в области экспортного контроля, имеют право запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для целей экспортного контроля.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.