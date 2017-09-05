Эсенкул Момункулов назначен советником премьер-министра Кыргызской Республики

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Момункулов Эсенкул Дуйшонкулович назначен советником премьер-министра Кыргызской Республики.

Эсенкул Момункулов, 1978 года рождения, выпускник Гейдельбергского университета в Германии (2008). Был научным исследователем в Университете Миннесоты, США (2012)

Ранее занимал должность эксперта в отделе организационно-инспекторской работы и территориального управления в Аппарате Правительства КР (2011). Работал инспектором государственного и территориального управления и кадровой работы в Аппарате Президента КР (2013).

Также являлся общественным советником Руководителя Аппарата Правительства (2015).

В последнее время Эсенкул Момункулов занимался различными инвестиционными проектами.