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Эсенкул Момункулов назначен советником премьер-министра Кыргызской Республики

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Момункулов Эсенкул Дуйшонкулович назначен советником премьер-министра Кыргызской Республики.

Эсенкул Момункулов, 1978 года рождения, выпускник Гейдельбергского университета в Германии (2008). Был научным исследователем в Университете Миннесоты, США (2012)
Ранее занимал должность эксперта в отделе организационно-инспекторской работы и территориального управления в Аппарате Правительства КР (2011). Работал инспектором государственного и территориального управления и кадровой работы в Аппарате Президента КР (2013).

Также являлся общественным советником Руководителя Аппарата Правительства (2015).

В последнее время Эсенкул Момункулов занимался различными инвестиционными проектами.
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