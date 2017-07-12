Подписан закон о ратификации меморандума с правительством ОАЭ

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов, подписанного 17 января 2017 года в городе Абу-Даби».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 7 июня 2017 года.

Меморандум предусматривает для владельцев действительных национальных дипломатических паспортов освобождение от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой Стороны на срок, не превышающий девяноста(90) дней.

Ратификация указанного Меморандума облегчит взаимные поездки граждан Кыргызской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов-владельцев дипломатических национальных паспортов, расширит двустороннюю договорно-правовую базу между двумя странами и будет способствовать дальнейшему развитию политико-экономических и консульских отношений.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.