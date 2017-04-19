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Внесены изменения в Закон «О пожарной безопасности»

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О пожарной безопасности».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2017 года.

Целью Закона является приведение положений Закона Кыргызской Республики «О пожарной безопасности» в соответствие с Законом Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности и административных процедурах».

Закон Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности и административных процедурах» был принят 31 июля 2015 года за № 210.

Согласно положениям вышеуказанного Закона административный акт, действие или бездействие административного органа обжалуются в административном (досудебном порядке), а в последующем — судебном порядке, за исключением случаев предусмотренных в данном Законе.

Досудебный порядок обжалования предполагает возбуждение административной процедуры на основании административной жалобы заинтересованного лица, рассмотрение данной жалобы административным органом и принятие по ней решения, которое также может быть обжаловано в вышестоящем административном органе или суде.

В связи с вышеизложенным положениями принятого Закона внесены соответствующие изменение в Закон Кыргызской Республики «О пожарной безопасности».

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/49893/
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