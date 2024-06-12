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Внесены изменения в Закон «О дорожном движении» и Кодекс о правонарушениях

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Закон Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской Республике», Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 апреля 2024 года.

Принятым Законом вводятся в Закон Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской Республике» понятия «пешеход», «средство индивидуальной мобильности» (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Пешеход — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие средство индивидуальной мобильности, велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

Средство индивидуальной мобильности — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Кроме того, статья 190 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях изложена в новой редакции, согласно которой предусмотрена ответственность, в том числе за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим средством индивидуальной мобильности.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/296494/
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