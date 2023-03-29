ФУГИ преобразован в Госагентство по управлению государственным имуществом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О вопросах управления государственным имуществом».

Согласно данному Указу, Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики будет преобразован в Государственное агентство по управлению государственным имуществом при кабинете министров Кыргызской Республики.

Эта мера направлена на оптимизацию деятельности уполномоченного государственного органа в сфере управления государственным имуществом и усиление его функций.