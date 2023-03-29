16:28
USD 87.71
EUR 96.74
RUB 0.96
Официально

ФУГИ преобразован в Госагентство по управлению государственным имуществом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О вопросах управления государственным имуществом».

Согласно данному Указу, Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики будет преобразован в Государственное агентство по управлению государственным имуществом при кабинете министров Кыргызской Республики.

Эта мера направлена на оптимизацию деятельности уполномоченного государственного органа в сфере управления государственным имуществом и усиление его функций.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/261910/
просмотров: 917
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 9 миллиардов сомов поступило в бюджет дивидендов от госкомпаний
Дело ОАО «Мамыр». Как суды принимают решения вопреки логике и законам
Телеканалы «Пирамида» и «Пятый канал» ликвидируют в связи с банкротством
Санаторий «Кыргызское взморье» передали на баланс управления делами президента
ФУГИ преобразован в Госагентство по управлению государственным имуществом
Глава Минэкономики рассказал, почему ушел в отставку Мирлан Бакиров
Мирлан Бакиров освобожден от должности главы ФУГИ
Создание фонда «Аманат». Депутаты раскритиковали главу ФУГИ
Конфискованный у экс-депутата торговый центр до сих пор не передали государству
Создание нового холдинга «Аманат» сэкономит государству 30 миллионов сомов
Бизнес
Выгодное предложение для пенсионеров от&nbsp;&laquo;Керемет Банка&raquo; Выгодное предложение для пенсионеров от «Керемет Банка»
Выиграй 1&nbsp;миллион сомов с&nbsp;кошельком &laquo;О!Деньги&raquo; Выиграй 1 миллион сомов с кошельком «О!Деньги»
От&nbsp;обычного водителя к&nbsp;бриллианту дорог: вдохновляющая история Алмаза От обычного водителя к бриллианту дорог: вдохновляющая история Алмаза
День рождения Beeline: обращение гендиректора и&nbsp;сюрпризы для абонентов День рождения Beeline: обращение гендиректора и сюрпризы для абонентов
1 августа, вторник
16:17
Митинг сотрудников скорой помощи. В ФОМС сообщили, сколько денег выделяют центру Митинг сотрудников скорой помощи. В ФОМС сообщили, скол...
16:14
Выгодное предложение для пенсионеров от «Керемет Банка»
16:10
Задержан казахстанец, разыскиваемый на родине за убийство фитнес-тренера
15:48
В Швеции сожгли копию Корана. МИД Кыргызстана выразил свою позицию
15:39
Нехватка поливной воды. Жители трех айыл окмоту обратились к властям